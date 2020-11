Diego Maradona mort : Bernard Tapie lui rend un émouvant hommage

L'année 2020 aura été particulière jusqu'au bout. En effet, en plus de la crise sanitaire qui paralyse le pays depuis de nombreux mois maintenant, les mauvaises nouvelles ont également le vent en poupe. En janvier, le monde du sport faisait face à la disparition de Kobe Bryant dans un tragique accident d'hélicoptère. Ce mardi 24 novembre, c'est l'ancien champion de rugby, Christophe Dominci qui disparaissait, et ce mercredi 25 novembre, le monde a appris la mort de Diego Maradona.

Seulement quelques minutes après l'annonce de sa mort, les hommages se sont rapidement succédés sur les réseaux sociaux. Et pour cause, le footballeur était érigé en véritable légende, notamment en Argentine, son pays natal qui le considérait comme un Dieu. Raison pour laquelle le gouvernement a décrété trois jours de deuil national.

"il était le meilleur footballeur du monde"

Sur les réseaux sociaux, les plus grands du football lui ont rendu hommage. De Pelé à Kylian Mbappé, Diego Maradona a influencé de nombreuses générations.

Michel Platini, son éternel rival lui a adressé un dernier hommage au micro de RTL, il a souligné la rivalité mais également l'admiration entre eux.

Ce jeudi 26 novembre, Bernard Tapie a également eu un mot pour Diego Maradona dans les colonnes du Point. "Diego Maradona a été un phare pour des millions de gens. Sa disparition me bouleverse vraiment. Pour moi, il était le meilleur footballeur du monde. Devant Pelé, devant Beckenbauer, devant Platini, devant Zidane. C'était le numéro 1, juste devant Lionel Messi, qui le suit de peu. J'avais failli le prendre à Marseille (en 1989, NDLR). Tout était presque prêt, mais une fuite d'un des cadres de l'OM (Michel Hidalgo alors entraîneur du club, NDLR) a fait capoter le transfert, car nos négociations devaient rester secrètes. J'ai toujours regretté que ce transfert n'ait pas eu lieu".

Il a ensuite abordé le sujet des mauvaises fréquentations du footballeur qui l'ont fait tomber dans la drogue, avant d'assurer : "Maradona est à ranger parmi les idoles authentiques qu'il ne faut jamais massacrer, car elles bénéficient de l'amour jamais déçu des supporters. Il n'a malheureusement pas pu aller au bout de sa mission".

