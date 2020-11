Diego Maradona mort : Guy Carlier "sidéré" par sa disparition, il réagit (Exclu vidéo)

Au lendemain du décès brutal de Christophe Dominici, une autre légende du sport s'en est allé. Peu après 17h, mercredi 25 novembre, le monde a appris la mort de Diego Maradona à l'âge de 60 ans. La nouvelle de sa disparition s'est propagée sur les réseaux sociaux. Et peu après, les causes de sa mort ont été dévoilées. La légende du football est décédé des suites d'une crise cardiaque. Il y a quelques jours, il avait été opéré du cerveau.

Quelques minutes après l'annonce de sa mort, les hommages ont afflué dans les médias et sur les réseaux. De nombreuses personnalités ont salué la mémoire du champion, de Kylian Mbappé à Pelé en passant par Bernard Tapie. Ce dernier s'est confié dans les colonnes du Point. "Diego Maradona a été un phare pour des millions de gens. Sa disparition me bouleverse vraiment. Pour moi, il était le meilleur footballeur du monde. Devant Pelé, devant Beckenbauer, devant Platini, devant Zidane. C'était le numéro 1, juste devant Lionel Messi, qui le suit de peu", a-t-il dit.

"C'était l'homme le plus aimé du monde"

Dans "Non Stop info" sur Non Stop People, d'autres personnalités ont réagi à la disparition de Diego Maradona. Après Pierre Ménès, c'est au tour de Guy Carlier de livrer la réaction qu'il a eue en apprenant la mauvaise nouvelle. "D'abord, la sidération. On savait qu'il avait été hospitalisé il y a quelques jours et on pensait qu'il s'en était sorti. On se doutait que sur le fond, sa santé n'était pas évidemment brillante compte tenu des excès. On pensait qu'il avait un nouveau un sursis", a-t-il commencé.

Et de poursuivre : "Sur ce que je ressens par rapport à Diego Maradona (...) c'était vraiment un génie. Je pense que c'est l'un des rares génies du foot. Il y a eu des joueurs merveilleux, qui nous ont fait rêver, et Maradona il a fait rêver des millions de mômes (...) C'était l'homme le plus aimé du monde (...) Les gens ont continué à l'aimer en étant triste de le voir se détruire avec ses addictions. On voyait son image qui se dégradait peu à peu".

