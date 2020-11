Diego Maradona mort : Lionel Messi lui adresse un touchant hommage

Le monde du football pleure aujourd’hui l’une de ses plus grandes légendes. A seulement 60 ans, Diego Maradona est décédé après un arrêt cardiaque à Buenos Aires. Rapidement, les hommages se sont multipliés sur la Toile à commencer par Kylian Mbappé : "RIP Légende. Tu resteras dans l'histoire du football pour toujours. Merci pour tout le plaisir que tu as donné au monde entier. Fucking 2020". Pelé, autre légende du foot, a également réagi : "Quelle triste nouvelle. J'ai perdu un grand ami et le monde a perdu une légende. Il y a bien d'autres choses à dire mais pour l'heure, que Dieu donne de la force à sa famille. Un jour, j'espère qu'on pourra jouer au foot ensemble au ciel ». De son côté, Cristiano Ronaldo a publié : « Aujourd'hui, je dis au revoir à un ami et le monde dit au revoir à un génie éternel. Un des meilleurs de tous les temps. Un magicien inégalé qui part trop tôt mais qui laisse un héritage sans limite et un vide qui ne sera jamais comblé. Repose en paix crack, tu ne seras jamais oublié".

"Repose en paix"

Mais les internautes attendaient surtout la réaction de Lionel Messi. Le joueur du FC Barcelone était très proche de Diego Maradona, étant même considéré comme son légitime successeur en Argentine. Sur Instagram, Lionel Messi a publié deux photos de lui en compagnie de Diego Maradona : "Un jour très triste pour tous les Argentins et pour le football. Il nous laisse mais il ne s'en va pas, parce que Diego est éternel. Je garde en moi tous les beaux moments vécus avec lui et voudrais en profiter pour transmettre mes condoléances à toute sa famille et amis. Repose en paix". Dès le début de sa carrière, Lionel Messi était comparé à Diego Maradona. Et ce dernier n’avait pas hésité à faire connaitre son opinion sur le talent indéniable de Lionel Messi.

Par Alexia Felix