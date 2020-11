Diego Maradona mort : Mbappé, Pelé, Ronaldo… Le monde du football réagit

La mort de Diego Maradona a été un véritable choc sur la Toile. Alors que l’ancienne star du ballon rond est décédé des suites d’un arrêt cardiaque, les hommages ne cessent de se multiplier sur les réseaux sociaux. Et c’est notamment le monde du football qui a rapidement réagi. Sur Twitter, Kylian Mbappé a rendu un vibrant hommage à Maradona : "RIP Légende. Tu resteras dans l'histoire du football pour toujours. Merci pour tout le plaisir que tu as donné au monde entier. Fucking 2020". De son côté, Didier Roustan a écrit : "Désastre. Diego est parti". Gary Lineker, légende du football britannique, a de son côté rappelé que Maradona était le meilleur footballeur de sa génération.

Diego Maradona a également eu droit à un bel hommage de la part de Pelé, qui a eu une pensée pour l’ancien attaquant argentin qui a joué au FC Barcelone et à Naples : "Quelle triste nouvelle. J'ai perdu un grand ami et le monde a perdu une légende. Il y a bien d'autres choses à dire mais pour l'heure, que Dieu donne de la force à sa famille. Un jour, j'espère qu'on pourra jouer au foot ensemble au ciel" a-t-il déclaré sur son compte Twitter. L’un des successeurs de Maradona, Cristiano Ronaldo, quintuple Ballon d’or, a réagi à la disparition de la légende : "Aujourd'hui, je dis au revoir à un ami et le monde dit au revoir à un génie éternel. Un des meilleurs de tous les temps. Un magicien inégalé qui part trop tôt mais qui laisse un héritage sans limite et un vide qui ne sera jamais comblé. Repose en paix crack, tu ne seras jamais oublié".

