Diego Maradona mort : Michel Platini son éternel rival réagit

Le monde du football perd l'un de ses géants. Ce mercredi 25 novembre, Diego Maradona est décédé à 60 ans. Trois semaines après son anniversaire, il a succombé à une crise cardiaque à son domicile, à Tigre. L'état de santé du joueur de foot se voulait fragile, malgré les quelques évolutions positives, depuis quelques années maintenant. Il avait été hospitalisé le moins dernier suite à une anémie et une déshydratation qui cachaient en réalité un hématome intracrânien.

Évidemment, pléthore de fans pleurent Diego Maradona. L'Argentine où il était érigé en véritable héros national vient d'annoncer trois jours de deuil national.

Les hommages se sont succédé très rapidement sur les réseaux sociaux. L'autre légende du football, Pelé lui a adressé un tendre hommage : "Quelle triste nouvelle. J'ai perdu un grand ami et le monde a perdu une légende. Il y a bien d'autres choses à dire mais pour l'heure, que Dieu donne de la force à sa famille. Un jour, j'espère qu'on pourra jouer au foot ensemble au ciel".

"il y avait certainement de la rivalité"

Les plus grandes stars d'aujourd'hui comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou encore Mbappé lui ont également rendu hommage. Mais l'une des réactions les plus attendues était sans aucun doute celle de Michel Platini, son éternel rival. Invité au micro de RTL Soir, la légende française s'est montrée très émue. "Je l'ai connu, il avait 17 ans, On a joué notre premier match, Argentine-Reste du monde, en 1979 (...) Il commençait à jouer avec l'équipe d'Argentine (...) Et puis après on s'est souvent vus et affrontés. Moi, j'avais de l'admiration et puis il y avait certainement de la rivalité."

Michel Platini ajoute ensuite : "On ne peut pas avoir été au sommet tous les deux, jouer les Coupes du monde pour les gagner, jouer les titres avec la Juventus. Lui avec Naples (...) et ne pas être rivaux (...) Je suis très très triste. C'est notre passé qui s'en va. Je suis nostalgique d'une époque qui était belle".

