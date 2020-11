Diego Maradona mort : pourquoi la justice ouvre une enquête

Diego Maradona est décédé mercredi 25 novembre 2020 des suites d'un œdème pulmonaire aigu secondaire et d'une insuffisance cardiaque. Il était âgé de 60 ans. Si sa mort a ému le monde entier, il est possible que Diego Maradona ait manqué des soins nécessaires dans les dernières heures de sa vie. Vendredi 27 novembre 2020, la justice argentine a ouvert une enquête, quelques jours après la disparition du footballeur légendaire Diego Maradona. L’enquête est menée afin de déterminer si Diego Maradona a été correctement pris en charge par les services hospitaliers avant sa mort. "Il y a déjà des irrégularités", a déclaré à l'AFP un membre de la famille du champion du monde 1986. Matias Morla, avocat et ami proche de Diego Maradona, a notamment dénoncé le temps d’attente de l’ambulance. Cette dernière serait arrivée au domicile de Diego Maradona plus d’une demi-heure après avoir été appelée.

"Personne n'a signé son certificat de décès"

Un autre proche de Diego Maradona, qui a témoigné sous couvert d’anonymat, explique : "Nous devons déterminer s'ils ont fait ce qu'il fallait ou non. L'infirmière a fait une déclaration au procureur le jour de la mort de Diego, et ensuite l'a modifiée. Pour finalement aller devant la télévision et dire que ce qu'elle avait indiqué lui avait été imposé, il y a donc une certaine contradiction dans sa déclaration". Si l’entourage de l’Argentin déplore une certaine négligence, aucun membre de sa famille n’a porté plainte, comme l’a affirmé une source judiciaire à l’AFP. "L'enquête a été ouverte parce qu'il s'agit d'une personne décédée chez elle et que personne n'a signé son certificat de décès. Cela ne signifie pas qu'il y a des soupçons d'irrégularités", précise cette même source. Pour l’heure, la justice argentine attend les résultats des tests toxicologiques. Le dossier médical de Diego Maradona a également été réclamé par le parquet, qui a récupéré les vidéos de caméra-surveillance du quartier où résidait Diego Maradona. Reste à déterminer s’il y a eu négligence ou non.

Par Matilde A.