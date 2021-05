Diego Maradona mort : Son équipe soignante accusée d’homicide volontaire

Le 25 novembre 2020, Diego Maradona est décédé des suites d’un arrêt cardiaque à Buenos Aires à seulement 60 ans. Rapidement, le parquet de San Isidro près de Buenos Aires a annoncé que le médecin de la star de football était visé par une enquête pour homicide involontaire. En attendant la fin de l’enquête, l’Agence France Presse a révélé il y a quelques jours qu’un rapport a été rendu public. Dans ce dernier, il est expliqué que Diego Maradona a "commencé à mourir au moins 12 heures avant" d'être retrouvé sans vie et a enduré une "période d'agonie prolongée". Le rapport indique aussi que "compte tenu du tableau clinique, clinico-psychiatrique et du mauvais état général, il aurait dû poursuivre sa rééducation et son traitement interdisciplinaire dans une institution appropriée".

"La boucle est bouclée"

Et la parution de ce rapport d’experts a eu un impact assez important. Ce mercredi 19 mai, une source policière a fait savoir que les sept personnes mises en examen pour la mort de Diego Maradona sont à présents accusées d’homicide volontaire. Elles encourent de 8 à 25 ans de prison. Ce changement de qualification montre que le parquet considère que la mort de Diego Maradona n’est pas le résultat d’une faute professionnelle ou d’une négligence de la part de l’équipe médicale, mais que les médecins et les soignants n’ont rien fait pour empêcher la mort du sportif : "Après tant d’injustices, la boucle est bouclée. Le plus important est le changement de l’accusation en homicide avec préméditation", a déclaré à l’AFP un membre du parquet de San Isidro.

Par Alexia Felix