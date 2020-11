Diego Maradona mort : Son médecin visé par une enquête, il réagit

L’Argentine a perdu il y a quelques jours sa légende du football. A 60 ans, Diego Maradona est décédé d’un arrêt cardiaque à son domicile quelques semaines après une opération. Et alors que le pays a décrété un deuil national, la police de Buenos Aires a décidé de lancer une enquête contre le médecin de Diego Maradona pour rechercher des éléments sur une éventuelle négligence professionnelle de sa part. L’enquête a été déclenchée par les déclarations des filles de Diego Maradona, qui ont évoqué avec la police la manière dont le problème cardiaque de l’ancien sportif a été géré dans sa résidence de Tigre : "Nous continuons les investigations en recueillant des témoignages, dont ceux de membres de la famille", a indiqué une source judiciaire de San Isidro.

"Je suis fier de tout ce que j’ai fait"

En attendant les tests toxicologiques, le médecin de Diego Maradona, Leopoldo Luque, est finalement sorti de son silence il y a quelques heures lors d’une conférence de presse télévisée. Face aux journalistes, l’homme a affirmé qu’il avait fait "tout ce qu’il pouvait jusqu’à l’impossible. Vous voulez savoir de quoi je suis responsable ? De l’avoir aimé, de m’être occupé de lui, d’avoir prolongé sa vie, de l’avoir améliorée jusqu’à la fin. Je suis fier de tout ce que j’ai fait. Je n’ai rien à cacher. Je suis à la disposition de la justice". Si Leopoldo Luque ne sait pas pourquoi il n’y avait pas de défibrillateur au domicile de la star, il a fait savoir que Diego Maradona était ingérable : "Il aurait dû aller dans un centre de rééducation [après son opération]. Il n’a pas voulu, et il ne voulait pas non plus d’un accompagnant thérapeutique. Une psychiatre avait demandé qu’il y ait toujours une ambulance devant chez lui. Je ne sais pas qui est responsable du fait qu’il n’y avait pas d’ambulance [ce jour-là]".

Par Alexia Felix