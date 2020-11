Diego Maradona : sa dernière interview pour "France Football" rémunérée ? (Exclu vidéo)

Légende du football, Diego Maradona est décédé ce mercredi 25 novembre suite à un arrêt cardiaque à son domicile à Buenos Aires. gé de 60 ans, l’ancien footballeur a vécu ses dernières semaines dans un état de santé diminué. Dans la nuit du lundi 2 au mardi 3 novembre 2020, Diego Maradona avait été admis dans un hôpital privé de Buenos Aires pour de l'anémie et de la déshydratation. Il y a été opéré d’un hématome au cerveau avant de pouvoir quitter l’établissement pour être en convalescence dans sa résidence. Avant de vivre ses derniers jours dans l'intimité auprès de ses proches, Diego Maradona a donné sa dernière interview exclusive en octobre dernier pour France Football qui lui a consacré un numéro spécial.

"Il n'a jamais été question de payer cette interview"

Invité dans Le Débrief sur Non Stop People ce jeudi 26 novembre, le journaliste Florent Torchut qui a interviewé Diego Maradona, est revenu sur leur entretien pour France Football. "Est-ce qu'il a demandé à être payé parce qu'on a entendu récemment qu'il demandait à être payé pour réaliser des interviews", lui a demandé le présentateur Mickaël Dos Santos. "Alors ils nous ont fait passer le message dans son entourage. Il faut savoir que généralement il demandait autour de 100 000 dollars pour chaque interview à un média étranger puisqu'il ne donnait pratiquement jamais d’interview à des médias en dehors de l'Argentine. La demande nous a été faite de manière assez indirecte, mais il n'a jamais été question pour France Football de payer cette interview", a assuré le journaliste. Si cette interview a été donnée seulement "avec le cœur", Diego Maradona avait pour habitude de donner des interviews payantes. Sur le plateau de "Quotidien" ce mercredi 26 novembre, Joachim Barbier, journaliste du magazine "So Foot", a raconté : "Il avait besoin d'argent. Au début de 'So Foot', on avait essayé de faire des interviews, c'était 50 000 dollars, 100 000 dollars, je ne sais plus, parce qu'il n'avait pas envie, voilà. C'était au Mexique, quand il était entraîneur, en novembre 2018 (...) Il y avait une histoire à raconter à la fois sur lui et le contexte".

