Dimitri Payet papa pour la 4ème fois, il dévoile le sexe du bébé !

Carnet rose. Dimitri Payet est devenu papa pour la quatrième fois. Avec sa compagne Ludivine, le meneur de jeu de l'Olympique de Marseille agrandit sa jolie petite famille en mettant au monde une petite fille ! Dimitri Payet a révélé l’heureuse nouvelle sur son compte Instagram suivi par près de deux millions d’abonnés. Dimitri Payet a aussi dévoilé le prénom de son bébé. "Ce 20 novembre 2020, au lever du jour, à 6 heures 41 exactement nous avons eu la chance d’assister à la naissance d’une petite rose. PAYET Tiana, une douce fleur qui exhale plein d’amour. #Love", a écrit le footballeur de 33 ans. Dimitri Payet accompagne ce touchant message d’une photographie de la main de Tiana en train de serrer l’un de ses doigts. Cette annonce a suscité beaucoup de réactions. Le journaliste et commentateur Pierre Ménès en a notamment profité pour lui adresser ses félicitations. Même chose de la part d’Alvaro Gonzalez, défenseur de l’Olympique de Marseille.

"Le début d’une nouvelle aventure"

C’est le 21 juin dernier que Dimitri Payet et sa compagne Ludivine ont annoncé qu’ils attendaient un quatrième enfant. "Je vous annonce la livraison d’un futur petit paquet. Il n’y en avait plus sur Amazon, alors celui-ci a été commandé au magasin de l’amour, et avec livraison gratuite. Le début d’une nouvelle aventure, à laquelle vous allez prendre part vous aussi", écrivait Dimitri Payet sur Instagram où il est très actif. Dimitri Payet et sa compagne Ludivine sont devenus les heureux parents de Tiana ce 20 novembre 2020. Il s’agit de la première fille du clan Payet. Dimitri et Ludivine Payet sont en effet parents de trois garçons : Noa (né en 2009), Milan (né en 2013) et Pharrell (né en 2015).

Par Matilde A.