Dominic Thiem : Son message très fair-play à Hugo Gaston après leur match

Dimanche 4 octobre 2020 marque le début d’une nouvelle vie pour Hugo Gaston. Après avoir battu Stanislas Wawrinka, le suisse ex-numéro 3 mondial, en 16ème de finale, Hugo Gaston a affronté Dominic Thiem, récent vainqueur de l’US Open. Un duel au sommet qui a fait vibrer les 1 000 spectateurs autorisés (Covid-19 oblige) et près de six millions de téléspectateurs qui ont suivi cette rencontre. Résultat : le Français s’incline face à l’Autrichien en cinq sets (6-4, 6-4, 5-7, 3-6, 6-3). Mais Dominic Thiem l’admet, gagner face à Hugo Gaston n’a pas été une mince affaire. "Je n'avais pas vu un joueur avec un tel toucher depuis très longtemps. Ses amorties viennent d'une autre planète, il m'a fait sprinter quatre cents fois vers le filet. S'il continue comme ça, il va devenir un très grand joueur", a expliqué l’ancien compagnon de Kristina Mladenovic aux journalistes après le match.

Dominic Thiem, impressionné par les capacités du jeune Toulousain de 20 ans, ne s’est pas contenté de cette simple déclaration auprès des médias. Il a aussi pris le contrôle de son compte Twitter pour féliciter Hugo Gaston du nombre d’amorties réalisées pendant le match. "Après une tonne d’amorties, je devais montrer à Hugo Gaston que j’avais moi aussi un peu de toucher aujourd’hui. Grand match ! Continue !", a posté Dominic Thiem sur Twitter. Un message fair-play accompagné d’une vidéo d’Hugo Gaston réalisant une amortie impressionnante.

after a ton of dropshots I had to show @HugoGaston7 that I also got some touch today Great match! Keep it up! @rolandgarros #RolandGarros pic.twitter.com/j7jmi128p5