Dortmund - PSG : Kylian Mbappé lynché sur Twitter après la défaite

Mardi 18 février signait le début des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Et le PSG se déplaçait en Allemagne pour affronter le Borussia Dortmund, ancien club de Thomas Tuchel. Après une première période sans but, le phénomène norvégien de 19 ans, Erling Haaland, trouve à deux reprises le chemin des filets. De quoi enthousiasmer tout le stade. Si Neymar réduit le score, les Parisiens repartent sur une défaite et devront gagner quoi qu'il arrive lors du match retour à domicile pour éviter une élimination précoce dans la compétition. Thomas Tuchel tempère, "On a encore 90 minutes à jouer au Parc de Princes. Et toutes les possibilités de gagner". S'il reste confiant, les internautes s'indignent de la prestation de Kylian Mbappé…

Des supporters en colère contre leur attaquant

La prestation de Kylian Mbappé était attendue… Et elle a déçu. Le prodige français n'a pas brillé lors du match aller, provoquant la foudre des fans sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. L'attaquant qui pourrait toucher un salaire impressionnant est vivement critiqué, les internautes se lâchent. Il y a ceux qui critiquent son jeu, d'autres qui font des montages comparant sa prestation à celle d'un fantôme ou encore ceux qui jugent que son poste n'est pas le bon. On peut donc lire: "Le PSG a passé 90 min sans 9 alors qu'il y avait Icardi et Cavani sur le banc pendant que Mbappé faisait rien à un rôle qu'il ne maitrise pas", "Mbappé va jouer combien de matchs cruciaux en Ligues des Champions seul en pointe alors que c'est pas son meilleur poste, peut-être pas son poste du tout d'ailleurs ?" ou encore "Il en voulait des responsabilités Mbappé, bah il fallait les prendre ce soir mon gars. C'est un grand loupé là". La prestation du joueur sera au centre de l'attention des supporters lors du match retour.

Le PSG a passé 90min sans 9 alors qu’il y avait Icardi et Cavani sur le banc pendant que Mbappé faisait rien à un rôle qu’il ne maîtrise pas.



Sérieux c’est affolant, je m’en remets pas. Les joueurs ont été mauvais, mais leur chef d’orchestre a été en dessous de tout. Une honte. — Hadrien (@hadrien_grenier) February 18, 2020

Ça boude sur un vieux match mais quand ça doit jouer le bonhomme y a plus personne Pauv'type

Mbappe #BVBPSG pic.twitter.com/V8aODbn2sZ — SNATCH (@hacktivist90) February 18, 2020

Il était où #Mbappe hier ? Un moment faut en parler, parce que faire des beau discours aux trophées UNFP devant la France entière c’est bien mais quand il faut être là au moment le plus important de l’année il y a plus personnes ... — PSG - ici c’est Paris (@ici_c_paris75) February 19, 2020

Mbappé en ligue 1 Mbappé hier soir#BVBPSG pic.twitter.com/ZqmZmb6M3a — BIG SKY (@matt_2493) February 19, 2020

Mbappé va jouer combien de matchs cruciaux de LDC seul en pointe alors que c'est pas son meilleur poste, peut-être pas son poste du tout d'ailleurs ? — piotr (@SimonPiotrG) February 18, 2020

Il en voulait des responsabilités Mbappé, bah fallait les prendre ce soir mon gars. C'est un grand loupé là. #BVBPSG — jeanne (@Jeanne_Rln) February 19, 2020

Par Valentine V.