Edinson Cavani papa pour la 4ème fois : son annonce surprise sur Instagram

Nouveau bébé chez les sportifs. Mardi 1er juin 2021, c'est Camille Lacourt qui est devenu à nouveau papa. Sa compagne Alice Detollenaere a accouché d'un petit garçon prénommé Marius. S'il s'agit du premier enfant d'Alice Detollenaere, c'est le deuxième pour Camille Lacourt. En effet, lors de sa précédente union avec l'ancienne Miss France Valérie Bègue, Camille Lacourt est devenu papa d'une fille prénommée Jazz. Quelques jours plus tard, Edinson Cavani a annoncé une grande nouvelle à ses fans via son compte Instagram : sa famille s'agrandit ! Sa compagne Jocelyn Burgardt a accouché d'un garçon baptisé Silvestre. Une heureuse nouvelle commentée par Edinson Cavani sur Instagram : "Aujourd'hui est un de ces jours particuliers que Dieu nous donne, heureux de l'arrivée de notre petit "Silvestre"... Je te félicite @eternalprimavera21 [le compte Instagram de sa belle Jocelyn, NDLR] pour ce courage de lionne. Je t'aime".

"Heureux de l'arrivée de notre petit Silvestre"

Ce beau message, Edinson Cavani l'a écrit en légende d'une photo de sa compagne encore allongée dans le lit de sa chambre d'hôpital. On peut aussi voir le nouveau-né sur le cliché. Edinson Cavani est donc devenu papa pour la quatrième fois ce jeudi 3 juin 2021. L'ex-star du Paris Saint-Germain a eu deux fils, Bautista et Lucas (respectivement âgés de 10 et 8 ans) nés de son mariage avec Maria Soledad. Celui qui a rejoint l'équipe de Manchester United l'an passé est aussi papa d'une petite fille prénommée India, née de sa relation avec son actuelle compagne Jocelyn Burgardt.

Par Matilde A.