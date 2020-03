Eric Cantona apporte son soutien au professeur Didier Raoult

Depuis quelques jours, le professeur Didier Raoult fait la Une des médias. Infectiologue réputé, ce dernier soigne les patients atteints du coronavirus avec de la chloroquine. Il a publié une étude prouvant que les résultats sont prometteurs. Sur les 24 patients qu'il a testés, tous ont remarqué une amélioration non-négligeable de leur état de santé.

Mais cette pratique ne plaît pas à tout le monde. De nombreux médecins et scientifiques tirent la sonnette d'alarme comme Michel Cymes. Certains alertent sur ce médicament qui sert à la base à traiter le paludisme. En effet, selon eux, le docteur Raoult n'aurait pas pris en compte les effets secondaires qui seraient très importants.

l'ancien joueur de foot ne mâche pas ses mots

Mais malgré les nombreuses critiques, le médecin peut compter sur le soutien sans faille de nombreuses personnalités. Christian Estrosi notamment, le maire de Nice, ayant annoncé qu'il se soignait lui-même avec de la chloroquine.

Et aujourd'hui, c'est Eric Cantona qui a vécu un tournage difficile avec Le Voyageur, qui apporte son soutien au professeur. Il a posté une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il dit ce qu'il pense sans mâcher ses mots.

"Il a eu un baccalauréat littéraire, et est parti deux ans dans les marines, son père était médecin et aujourd’hui c’est l’un des plus grands chercheurs au monde. Il a trouvé le remède au virus. C’est un phénomène. Mais t’as les Parisiens avec leurs costumes cravates qui le traitent de charlatan. De charlatan alors qu’il fait partie des plus grands chercheurs au monde."

