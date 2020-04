Estelle Denis confinée : sa petite pique à Raymond Domenech

En cette période de crise sanitaire mondiale liée à l'épidémie de coronavirus, les Français doivent respecter une mesure de confinement. Une situation inédite pendant laquelle il faut réorganiser son quotidien. Si de nombreuses personnalités proposent des rendez-vous via les réseaux sociaux comme Arthur avec "The show must go home" ou encore l’humoriste Jarry et son "Jarry Show", d’autres se lancent des défis. Samedi 4 avril, Estelle Denis et Raymond Domenech qui ont visiblement quitté la région parisienne le temps du confinement ont tenté un challenge lancé par Alain Giresse, ancien international. L’objectif : réussir à renter le ballon dans une poubelle située à 20m. Balle au pied, Raymond Domenech, l’ancien sélectionneur des Bleus, se lance. Derrière la caméra, sa compagne Estelle Denis filme la scène.

La réaction d’Estelle Denis ne se fait pas attendre

Malheureusement le ballon de Raymond Domenech tape un coin de la poubelle puis tombe au sol. Le défi est perdu. La réaction d’Estelle Denis, qui officie sur la chaîne L’Equipe, ne se fait pas attendre, elle chambre immédiatement son compagnon : "ça c’est l’histoire de ta vie !" En légende de la vidéo postée sur son compte Twitter, celle qui ne rate pas un épisode de Koh Lanta tacle une nouvelle fois le père de ses enfants : "ça passe jamais loin avec Raymond Domenech…" Une petite pique qui n’est pas passée inaperçue. L’ancien joueur Rio Mavuba a répondu à la journaliste, "C’est petit ça Madame Domenech", l’humoriste Marc-Antoine Le Bret a également commenté la vidéo, "J’ai pas mieux".

Par Non Stop People TV