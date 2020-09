Estelle Mossely : la boxeuse revient sur sa brève rupture avec Tony Yoka

Quatre mois seulement après avoir accouché de son deuxième enfant, Magomed, Estelle Mossely va retrouver le ring ce 25 septembre. La jeune femme a accordé une longue interview au Parisien et se confie sur ce combat qui aura une saveur particulière puisqu'il signe également le retour de son mari, Tony Yoka : "C'était un challenge de revenir quatre mois après mon accouchement. C'était un choix de combattre le même jour que Tony, ce sera une première. La date de son combat a été fixée au 25 septembre, on s'est dit : Allez, on y va ensemble ! C'était une façon de me motiver encore davantage, je ne pouvais plus reculer. Ça m'a permis aussi d'avoir moins de choses à gérer. Je gère la vie de famille, Tony le reste, notamment l'organisation des entraînements et de la réunion. Quand la question de la reprise s'est posée, j'ai limité les délais au maximum en accélérant la préparation".

"J'étais à bout"

Estelle Mossely revient ensuite sur sa brève séparation avec Tony Yoka il y a quelques mois, alors qu'elle était enceinte de son deuxième enfant : "L'après-Jeux a été compliqué, le changement de vie a été total, avec notamment un départ aux Etats-Unis. On s'est un peu perdus, on n'était pas forcément d'accord sur tout. On est un couple classique avec des hauts et des bas. Mais, quand ça pète, ça s'entend ! En fait, on partage un peu notre vie avec les gens qui nous suivent et, parfois, on n'arrive pas à tout contrôler."



Elle poursuit ensuite : "Quand j'ai annoncé notre séparation sur les réseaux sociaux, j'étais à bout. J'avais envie de tout balancer. Tony compris (rires). J'avais envie de penser à moi, je suis rentrée dans ma bulle. Les choses ont évolué petit à petit, on a progressé et ça a permis de se retrouver. Au moment du confinement, Tony est rentré des Etats-Unis pour être avec nous, on a vécu des moments extraordinaires en famille".

Par J.F.