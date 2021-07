Euro 2020 : les Bleus victimes de tweets racistes, une enquête ouverte

Le 28 juin dernier, les joueurs de Didier Deschamps n'ont pas réussi à vaincre la Suisse. Au terme d'un match mouvementé et riche en rebondissements, durant lequel Karim Benzema a inscrit un nouveau doublé et Hugo Lloris a épaté le public en arrêtant un penalty, les Français sont repartis bredouille de Bucarest (Roumanie). Alors qu'ils figuraient parmi les favoris de l'Euro 2020, les Bleus se sont inclinés en huitièmes de finale. Une grande déception pour le public français. Après cette défaite, de nombreux messages de haine ont fait leur apparition sur les réseaux sociaux. Notamment envers Kylian Mbappé, tenu pour responsable de la défaite tricolore après avoir manqué de nombreuses occasions de marquer mais surtout l'ultime penalty.

Une enquête contre X pour "injure publique à caractère raciste" ouverte

L'attaquant du Paris Saint-Germain et ses co-équipiers ont reçu une vague de tweets racistes et xénophobes. "Kylian M’Bappé, ce sale nègre, mérite de se prendre une centaine de coups de fouets et se vendre en Libye ; ce négro ne mérite pas la République française. Direction le Cameroun ou les champs de coton, pour ce sale négro des champs, même pas capable d’être nègre de maison", a publié un compte qui s'est rapidement fait bloquer par Twitter. Selon le site "20 minutes", confirmé par l'Agence France Presse, la justice a alors ouvert une enquête contre X pour "injure publique à caractère raciste". L'enquête a été ouverte le 30 juin dernier, soit deux jours après la rencontre franco-suisse. Le parquet de Paris a confié ces investigations à l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC).

Le parquet de Paris a indiqué enquêter depuis le 30 juin sur la vague de messages racistes sur Twitter qui a visé certains joueurs de l'équipe de France de football après leur élimination de l'#Euro, confirmant une information de 20 Minutes #AFP pic.twitter.com/71rI7zp6eN — Agence France-Presse (@afpfr) July 6, 2021

Par Matilde A.