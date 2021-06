Euro 2021 : Karim Benzema blessé ? Didier Deschamps donne de ses nouvelles

Dans quelques jours va débuter l’Euro 2021. Et en attendant d’affronter l’Allemagne, la France a reçu ce mardi 8 juin au stade de France la Bulgarie. Et si les joueurs de Didier Deschamps se sont imposés 3-0 grâce à un but d’Antoine Griezmann et un doublé d’Olivier Giroud, la rencontre a également été marquée par la sortie de Karim Benzema après avoir reçu un coup à la cuisse en première période. Rapidement, des rumeurs d’une potentielle blessure juste avant le début de l’Euro ont commencé à fleurir sur la Toile. Au micro de M6, Hugo Lloris a voulu se montrer rassurant concernant son coéquipier juste après la rencontre : "Je l’ai croisé dans le vestiaire, ça n’a pas l’air trop méchant".

"C’est un coup"

De son coté, Didier Deschamps a tenu à donner des nouvelles de Karim Benzema en conférence de presse. Et le sélectionneur a confirmé que le joueur de l’équipe de France a été victime d’une béquille : "Il sentait le muscle dur et il ne fallait pas prendre de risque". Toutefois, Didier Deschamps a assuré que Karim Benzema va bien : "C’est un coup. Il y a toujours pire dans la vie. Si c’est une cheville ou un genou, on ne se pose pas la question. Là, c’est un coup. J’ai un staff médical de haut niveau. On va faire ce qu’il faut. On ne va pas passer chaque jour en se disant ‘comment il va, comment il va’. Ça ira mieux de jour en jour. Je n’ai pas de souci particulier ce soir. Il y a des impondérables. Les fameux et indésirables impondérables, ils sont là, ils peuvent arriver. Aujourd’hui, il n’y a rien de dramatique". Reste à attendre une réaction de la part de Karim Benzema.

Par Alexia Felix