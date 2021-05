Euro 2021 : Karim Benzema de retour en équipe de France, Didier Deschamps s’explique

Karim Benzema aura attendu 5 ans. Ce mardi 18 mai, le joueur de football a finalement appris qu’il était retenu par Didier Deschamps dans la liste des 26 joueurs sélectionnés pour l’Euro 2021. Face à la nouvelle, Karim Benzema a rapidement réagi sur Instagram : "Tellement fier de ce retour en équipe de France et de la confiance que l’on m’accorde. Merci à ma famille, mes amis, mon club, à vous... et à tous ceux qui m’ont toujours soutenu #allezlesbleus #Euro2021 #Blessed #alhamdullilah", écrit-il en légende d'une photo de lui portant le maillot de l'équipe de France. Une décision pour le moins étonnante puisque Karim Benzema n’avait plus été choisi pour jouer avec les Bleus depuis sa mise en examen dans l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Mais face aux journalistes de TF1, Didier Deschamps a tenu à expliquer son choix : "Pourquoi maintenant ? Je n'ai pas la capacité, Karim non plus, de revenir en arrière et changer quoi que ce soit. Le plus important, c'est aujourd'hui et demain".

"c'est pour le bien de l'Équipe de France"

Révélant que c’est une discussion entre lui et Karim Benzema qui lui a fait prendre cette décision, Didier Deschamps a confié si cela avait suffi à apaiser les tensions entre eux : "Moi, comme tout un chacun, j'aspire à avoir le climat le plus apaisé possible. Même si, par expérience dans le football, la moindre petite étincelle peut avoir des conséquences très importantes. Depuis que je suis sélectionneur, j'ai déjà été confronté à certaines situations compliquées, difficiles, avec certains joueurs. J'ai toujours passé outre mon cas personnel parce que je considère que l'Équipe de France est au-dessus de tout. Elle ne m'appartient pas. Je considère qu'en faisant ce choix-là, c'est pour le bien de l'Équipe de France et qu'elle est censée être meilleure avec Karim Benzema". Dans un peu moins d’un mois, Karim Benzema fera donc son grand retour en équipe de France.

Par Alexia Felix