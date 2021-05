Euro 2021 : Karim Benzema de retour en équipe de France, Mathieu Valbuena réagit

De l'eau a coulé sous les ponts depuis cinq ans. La grande nouvelle est tombée ce mardi 18 mai. Didier Deschamps a annoncé la liste des 26 joueurs sélectionnés pour participer à l'Euro 2021 et parmi eux figure un nom qui en a surpris plus d'un : Karim Benzema. Pendant plus de cinq ans, l'attaquant du Real Madrid avait été évincé de l'équipe de France, notamment à cause de "l'affaire de la sextape" où le joueur est accusé de "complicité de tentative de chantage". Il est notamment soupçonné d'avoir incité Mathieu Valbuena, son ancien co-équiper, à payer des maîtres chanteurs qui l'avaient menacé de dévoiler au grand jour une vidéo intime de lui. Au même titre que Karim Benzema, Mathieu Valbuena ne figurait pas dans la liste de l'équipe de France pour l'Euro 2016. Une mise à l'écart qui l'avait particulièrement affecté.

"Ça sera sur le terrain où ça va se jouer"

Ce jeudi 20 mai, celui qui officie en tant que milieu de terrain à Olympiakos, était présent sur le plateau de "Top of the foot" sur RMC. L'occasion pour le sportif de revenir sur la sélection de Karim Benzema pour l'Euro 2021, qui déchaine les passions. S'il n'a pas tenu à faire de commentaire public, il a tout de même déclaré : "S'il peut apporter un plus à cette Équipe de France, tant mieux", avant d'ajouter : "Ça sera sur le terrain où ça va se jouer. Je n'ai rien de plus à dire sur ce sujet-là."

"Dédé sort gagnant dans tous les cas"

Mathieu Valbuena a néanmoins évoqué la décision de l'entraineur de l'équipe de France. "Il y a eu un choix du sélectionneur. Pour moi, Dédé sort gagnant dans tous les cas", a-t-il démarré avant d'expliquer ses propos : "Si l'Équipe de France marche et qu'elle performe, on dira qu'il a dû s'adapter malgré un contexte difficile. Si la France échoue et performe moins, on ne lui en voudra pas, donc après c'est aussi ce que sait bien faire Didier Deschamps. Il sait très bien faire ses listes aussi. Maintenant, il sait très bien, en attaque aussi, il n'a aucune garantie. Il a faits ses choix." S'il a tenu à rester neutre concernant sa décision, il a cependant affirmé que Didier Deschamps ne l'avait pas appelé pour lui annoncer la nouvelle avant que l'information ne sorte dans les médias.

Par Solène Sab