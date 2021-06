Euro 2021 : Kylian Mbappé et Olivier Giroud en froid ? Paul Pogba réagit

C'est le jour J ! L'Euro 2021 débute ce vendredi 11 juin 2021. Dès 21H, la Turquie affronte l'Italie. Pour assister au premier match de la France, il faudra attendre mardi 15 juin. Les Bleus rencontreront les Allemands. Alors que l'équipe de France est favorite de la compétition, des tensions seraient nées entre certains Bleus. On pense notamment à Kylian Mbappé et Olivier Giroud. Les deux attaquants sont en froid depuis qu'Olivier Giroud a déploré n'avoir pas été assez servi en ballons au micro de "L'Équipe". Une petite pique envoyée à l'issue du match France-Bulgarie (3-0) que Kylian Mbappé a semblé prendre pour lui. Les tensions seraient si présentes que Didier Deschamps a été forcé d'intervenir. Pour éteindre la polémique, le sélectionneur des Bleus a indiqué : "Ah, si les ballons arrivaient à chaque fois sur les appels ! C’est toujours pareil, l’attaquant dit : "Je fais un appel, mais ça vient des milieux", les milieux vont dire que c’est les attaquants. Olivier le dit, ça peut arriver. C’est peut-être la vérité certaines fois. Dans certaines situations, c’est la passe qui ne vient pas".

"Je pense qu'on veut chercher un petit truc"

Invité de RTL ce vendredi matin pour évoquer l'ouverture de l'Euro 2021, Paul Pogba a réagi aux tensions entre Olivier Giroud et Kylian Mbappé. Selon lui, ce conflit est une broutille. "Vous êtes journaliste et vous savez qu'on a parlé d'attaques, je pense qu'on veut chercher un petit truc...", a lâché Paul Pogba avant de faire de l'humour en évoquant une "autre embrouille" dans les vestiaires des Bleus. "La seule chose que je peux vous dire dans le vestiaire, parce qu'il y a une petite embrouille... Voilà, je ne vais pas vous le cacher, il y a une petite embrouille, c'est entre moi et Antoine Griezmann : qui met la musique ?", s'amuse Paul Pogba.

Par Matilde A.