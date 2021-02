Fernando Alonso opéré d'urgence après un accident de la route

Habitué des hautes vitesses sur les pistes de Formule 1, Fernando Alonso, a été victime d'un accident de la route. Le champion du monde espagnol s'est fait percuter par une voiture et a heurté violemment le sol après la collision lors d'une course à vélo près de son domicile à Lugano, en Suisse.

D’après les informations de la radio espagnole Cadena SER, le pilote a été blessé au visage et aurait perdu des dents. Toujours selon nos confrères espagnols, il a été emmené dans un hôpital de la ville de Bern pour y subir une opération de la mâchoire. Une information qu’a confirmée l'écurie Alpine (ancien Renault) : "L'écurie peut confirmer que Fernando Alonso a été impliqué dans un accident de la route alors qu'il faisait du vélo en Suisse. Fernando est conscient et se sent bien. Il attend d'autres examens médicaux vendredi matin".

La carrière de Fernando Alonso compromise ?

Dans un communiqué partagé sur Twitter, on peut lire : "Suite à son accident à vélo, Fernando Alonso a été gardé en observation dans un hôpital en Suisse. Les médecins ont découvert une fracture au niveau de sa mâchoire supérieure et ont procédé à une opération qui a été un succès. L'équipe médicale est satisfaite de son évolution. Fernando va rester en observation à l'hôpital durant les 48 prochaines heures".

Quant à son avenir de pilote, l’écurie a ajouté : "Après un repos total de quelques jours, il sera en mesure de reprendre l'entraînement de manière progressive. Il devrait être en pleine possession de ses moyens pour entamer la préparation de la saison". Reste à savoir si Fernando Alonso pourra retourner sur les pistes dès le 12 mars à Bahreïn pour les essais hivernaux, mais aussi pour le premier Grand Prix prévu pour le 28 mars.

Par C.F.