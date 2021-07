Florent Manaudou : Pourquoi son corps a parfois été un handicap

Vendredi 30 juillet, Florent Manaudou sera au départ des séries du 50 mètres nage libre avec une seule idée en tête : conquérir l'or olympique, comme il l'avait fait en 2012 à Londres. Très attendu, le frère de Laure Manaudou a répondu ce week-end aux questions du Journal du Dimanche. L'occasion pour lui d'évoquer son physique de colosse, 1m90 pour 99 kilos, et de révéler que celui-ci n'est pas simple à vivre tous les jours. Il s'en est notamment rendu compte lors de sa pause avec la natation, lui qui a pendant deux ans pratiqué le handball. Deux années au cours desquels le champion olympique de Londres a souffert de périostites, des inflammations de l'os dont souffrent souvent les coureurs. Résultat, il a dû se résoudre à quitter les terrains et à retrouver les bassins : "Dans la piscine, je peux utiliser ma force naturelle mieux que d’autres" a-t-il confié au JDD.

Débuts de JO décevants

Si son objectif principal sera de remporter l'or sur 50 mètres nage libre, Florent Manaudou a déjà commencé ses Jeux Olympiques. Le frère de Laure Manaudou a en effet participé au relais 4x100 mètres nage libre avec l'équipe de France. Malheureusement, les Tricolores ont dû se contenter d'une décevante sixième place. Forcément loin de ce qu'est venu chercher Florent Manaudou lors de ces Jeux Olympiques : "C’était un bon relais de nous quatre, c’est dommage qu’on n’arrive pas à passer encore un petit step, mais il n’y a pas de regrets à avoir. Ce relais, on le disait mort depuis deux, trois ans et on est en finale olympique, et on se battait pour une médaille olympique" a déclaré le nageur après la course. Cette médaille olympique, il espère désormais l'obtenir sur 50 mètres nage libre.

Par Benjamin S.