Florent Manaudou : sa compagne sévèrement atteinte de la Covid-19

Dans quelques semaines maintenant, les Jeux Olympiques de Tokyo doivent avoir lieu. Ces derniers ont été reportés l'année dernière à cause de la Covid-19 et il y a de fortes chances que cette année la compétition soit maintenue. Évidemment, de nombreuses précautions seront prises comme l'interdiction du public afin d'éviter tout rassemblement. Mais ce n'est pas tout. La ministre déléguée aux Sports Roxana Maracineanu a déclaré que les sportifs devront dans la mesure du possible être vacciné avant le début des jeux. Selon ses déclarations à France Info, les concertations sont actuellement en cours et un plan de vaccination pourrait être présenté d'ici fin mai.

"Il faut peser le pour et le contre"

Interrogé sur le sujet par France Info le 17 avril dernier, Florent Manaudou a donné son avis. Malgré le fait qu'il ne soit pas "un grand fan de vaccins", il réfléchit vivement à se faire vacciner avant les Jeux : "Avoir le Covid un mois ou deux semaines avant les Jeux, ce n'est vraiment pas une solution. Il faut peser le pour et le contre, pour l'instant, je n'ai pas fait mon choix. Mais je m'orienterai sans doute vers la vaccination, juste pour pouvoir faire les Jeux et participer à ça". Le frère de Laure Manaudou a ensuite fait une étonnante révélation. En effet, le fait qu'il change d'avis a aussi un rapport avec l'état de santé de sa compagne Pernille Blume. En effet, il a révélé qu'elle avait contracté la Covid-19 il y a trois semaines et que la nageuse ne s'était "toujours pas remise".

