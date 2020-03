Floyd Mayweather : la mère de ses trois enfants retrouvée morte dans sa voiture

C'est le site américain TMZ qui rapporte l'information. Josie Harris, la mère des trois enfants du boxeur Floyd Mayweather soutenu par Lil Wayne lors de ses combats, a été retrouvée morte dans sa voiture dans la ville de Valence en Californie.

Amoureux depuis le lycée, le couple a donné naissance à trois enfants, Zion Shamaree Mayweather (20 ans), Koraun Mayweather (18 ans) et Jirah Mayweather (15 ans), avant de se séparer en 2017. Leur relation n'était pas tous les jours facile. L'ancien boxeur avait écopé de deux mois de prison pour avoir frappé Josie Harris alors qu'ils vivaient ensemble.

En septembre 2010 le boxeur avait fait irruption dans sa maison pendant qu'elle dormait. Il l'avait attaqué en présence des enfants. Depuis ce jour, Josie Harris a avoué qu'elle avait toujours la boule au ventre lorsque Floyd Mayweather venait chercher les enfants.

La piste criminelle écartée

La jeune femme s'était confiée sur leur relation dans une longue interview attribuée à USA Today en 2017. "J'étais une femme battue. Je me sentais gênée de dire que j'étais une femme battue. J'avais honte. J'avais l'impression que c'était de ma faute. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne comprenais pas ce que c'était une femme battue à l'époque. Maintenant, je sais que j'étais dans une relation dysfonctionnelle".

Floyd Mayweather à l'époque en guerre avec Justin Bieber, est actuellement à Amsterdam et n'a pas encore réagi à la mort de son ex-compagne. Une enquête est en cours pour comprendre les causes du décès de Josie Harris. Mais il semblerait que les enquêteurs aient d'ores et déjà écarté la piste criminelle.

