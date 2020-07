Franck Ribéry cambriolé, sa femme Wahiba réagit

Franck Ribéry a vécu une fin de weekend mouvementée. Ce dimanche 5 juillet, le footballeur a révélé à ses fans qu’il avait été victime d’un cambriolage. Franc Ribéry a ainsi dévoilé sur la Toile l’ampleur des dégâts et a tenu à pousser un coup de gueule : "Au retour de cette victoire contre Parme, je suis rentré chez moi. Ce ’chez moi’ en Italie, pays dans lequel j'ai décidé de poursuivre ma carrière après tant de belles années à Munich.Voilà ce que j'ai découvert. Alors oui, ma femme a perdu quelques sacs, quelques bijoux mais al Hamdoulillah, ce n'est pas l'essentiel. Ce qui me choque, c'est cette impression d'être à poil, d'avoir le froc baissé et ça, ça ne passe pas. Je ne l'accepte pas. Grâce à Dieu, ma femme, mes enfants étaient en sécurité à Munich. Mais comment avoir confiance aujourd'hui ? Comment me / nous sentir bien ici aujourd'hui après ça ? Je ne cours pas après les millions, grâce à Dieu, on ne manque de rien".

"Je suis blessée"

Après quelques heures dans le silence, la femme de Franck Ribéry, Wahiba, a enfin réagi à toute cette affaire. Tout autant en colère que son époux, la jeune femme a fait part de sa frustration sur Instagram : "J'aime Florence, cette ville qui nous a accueillis si chaleureusement. Mais je suis blessée en tant que femme, épouse et mère. C'est vrai, nous ne sommes pas les premiers à qui cela soit arrivé, mais j'ai le droit d'être triste et d'avoir peur". Heureusement, Wahiba et ses cinq enfants n’étaient pas en Italie au moment du cambriolage. Le footballeur a également eu droit au soutien du président de la Fiorentina : "Je suis désolé et choqué par ce qui est arrivé à Franck Ribéry. Nous aimerions tous envoyer tout notre soutien à Franck et à sa merveilleuse famille. Nous ferons tout notre possible pour ramener la tranquillité nécessaire à Franck et nous ferons face à ce très mauvais moment avec lui. Je suis sûr que les Florentins seront également aux côtés de Franck, leur faisant ressentir leur grande affection et leur amour pour notre grand champion".

Par Alexia Felix