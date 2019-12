Franck Ribéry hospitalisé : il donne de ses nouvelles après son opération

Les risques du métier de footballeur… En novembre dernier, Franck Ribéry sortait d’un match opposant son équipe, la Fiorentina, à Lecce blessé à la cheville. Lors de la rencontre, l’ancien joueur du FC Bayern avait été victime d’un méchant tacle. Geste signé Panagiótis Tachtsídis, le milieu de terrain de Lecce. Franck Ribéry avait été obligé de laisser son équipe juste avant la mi-temps, soutenu par deux membres de son staff et en boitant. L’ex-Bavarois avait donc été remplacé par Kévin Prince-Boateng. Mais rien n’y avait fait. La Fiorentina a été battue à domicile par Lecce.

Près d’un mois plus tard, Franck Ribéry a donné de ses nouvelles. Samedi 14 décembre, sur son compte Twitter, c’est depuis un lit d’hôpital que la star du ballon rond s’est manifestée. En effet, le mari de Wahiba a été hospitalisé puis opéré. "Merci beaucoup pour tous vos messages. L’opération s’est bien passée, je vais bien. Si Dieu le veut, je reviendrai encore plus fort", a-t-il écrit en légende d’un cliché publié sur le réseau social à l’oiseau bleu. Son équipe avait également donné de ses nouvelles, annonçant que Franck Ribéry ne serait pas présent sur le terrain pendant les 10 prochaines semaines. "Franck Ribéry a subi aujourd’hui une opération de stabilisation de la syndesmose tibio-fibulaire. L’intervention chirurgicale réalisée par le professeur Gabel est parfaitement réussie. Franck rentrera demain [ce dimanche 15 décembre, ndlr] à Florence où il suivra un programme de rééducation. […] Sa récupération complète aura lieu dans environ 10 semaines", pouvait-on lire dans un communiqué de la Fiorentina.

THANK YOU so much for all your messages. The operation went well. I’m fine. With the help of God I will come back stronger! #Elhamdoulillah pic.twitter.com/F9CvZm77wT