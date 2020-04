Franck Ribéry souhaite porter plainte contre Karine Le Marchand pour "injure publique"

En plein confinement, Karine Le Marchand a pris la direction du sud de la France. Présente sur les réseaux, elle propose quotidiennement à ses fans de se retrouver en direct pour trouver l’amour. Très active sur Instagram notamment, celle qui anime "L’amour est dans le pré" poste régulièrement. Une de ses publications a retenu l’attention du footballeur Franck Ribéry. Le 16 avril dernier dans une story, Karine Le Marchand a proposé un montage où elle se moque du langage de l’attaquant. Sur une photo du joueur, elle écrit : "Pour le sauvement de la nation du pays… Restons confits". Mais c’est une blague qu’elle pourrait vite regretter. L’avocat de Franck Ribéry a déclaré qu’il envisagerait de porter plainte contre l’animatrice…

Une autre issue pourrait être envisageable…

"Prêter de tels propos à M. Franck Ribéry est inadmissible en ce qu’ils tendent à le rabaisser et à inciter les utilisateurs du réseau social à se montrer méprisant à son endroit. Alors que vous êtes vous-même une personnalité publique affectée par les critiques gratuites et faciles qui peuvent prospérer sur les réseaux sociaux, votre comportement est d’autant plus incompréhensible" écrit l’avocat de Franck Ribéry dans un courrier partagé par RMC Sport. L’ancien joueur du Bayern Munich et de l’équipe de France envisagerait porter plainte contre l’animatrice pour "injure publique", "au travers de l'image d'un photomontage". S’il souhaite porter l’affaire devant la justice, l’avocat de Franck Ribéry est conscient que ce préjudice pourrait nuire non seulement à l'image du joueur mais aussi à celle de sa famille, et laisse entendre qu’une "issue sur un terrain autre que judiciaire" pourrait être envisageable en pleine crise sanitaire. Il rappelle que le contexte actuel demande "de la bienveillance et de la solidarité entre les individus, plutôt que de la judiciarisation de conflits sur fond de médiatisation".

