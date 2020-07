Franck Ribéry victime d’un cambriolage, il pousse un coup de gueule

Franck Ribéry a vécu une journée mouvementée ce dimanche 5 juillet. Alors que l’attaquant de la Fiorentina a affronté l’équipe de Parme, Franck Ribéry a pu savourer la victoire seulement que quelques heures. En rentrant chez lui, le footballeur de 37 ans a découvert qu’il avait été victime d’un cambriolage. Sur la story de son compte Instagram, le mari de Wahiba a dévoilé l'ampleur des dégâts à ses internautes. Tout simplement furieux, Franck Ribéry s’est emparé du réseau social pour pousser un gros coup de gueule : "Au retour de cette victoire contre Parme, je suis rentré chez moi. Ce ’chez moi’ en Italie, pays dans lequel j'ai décidé de poursuivre ma carrière après tant de belles années à Munich.Voilà ce que j'ai découvert".

"comment avoir confiance aujourd'hui ?"

Rapidement, Franck Ribéry a dévoilé ce que les voleurs avaient dérobé : "Alors oui, ma femme a perdu quelques sacs, quelques bijoux mais al Hamdoulillah, ce n'est pas l'essentiel. Ce qui me choque, c'est cette impression d'être à poil, d'avoir le froc baissé et ça, ça ne passe pas. Je ne l'accepte pas". Heureusement pour Franck Ribéry, sa famille n’était pas présente au moment du cambriolage : "Grâce à Dieu, ma femme, mes enfants étaient en sécurité à Munich. Mais comment avoir confiance aujourd'hui ? Comment me / nous sentir bien ici aujourd'hui après ça ? Je ne cours pas après les millions, grâce à Dieu, on ne manque de rien. En revanche, je cours toujours après le ballon parce que c'est passionnel. Mais passion ou non, ma famille passe avant tout et nous prendrons les décisions nécessaires à notre bien-être".

