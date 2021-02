Gaël Monfils au plus mal ? Il remercie ses supporters pour leur soutien

Gaël Monfils vit une période compliquée. Après une saison 2020 décevante, le tennisman s’est incliné devant le Finlandais Emil Ruusuvuori (86e mondial), en cinq sets au premier tour de l’Open d’Australie, ce lundi 8 février. Et ce, alors qu'il avait atteint les huitièmes de finale l'année précédente. À la suite de sa défaite, le n°1 français n’a pas caché sa déception et sa tristesse lors de la conférence de presse qui a suivi la rencontre.

Bouleversé, Gaël Monfils s’est effondré. Expliquant "manquer de confiance", celui qui a récemment été victime d'attaques racistes a révélé : "Je n’ai pas de repères, c’est dur". "J’essaie d’être patient, je bosse mais je n’arrive pas à trouver mon jeu. Je sais que j’ai beaucoup perdu et ça me fait mal. Et le pire dans tout ça, c’est que je taffe, je m’entraîne comme un boucher, mais je n’y arrive pas. J’aimerais me relever et me dire que ce cauchemar est fini mais je ne sais pas quand ça va s’arrêter", a-t-il poursuivi les larmes aux yeux. Dans cette période compliquée, le tennisman antillais peut compter sur le soutien de ses supporters. Pour les remercier de tous leurs encouragements, Gaël Monfils s’est adressé à eux dans un long message partagé sur Twitter, ce mercredi 10 février.

Toujours passionné, Gaël Monfils envisage un "avenir meilleur"

"Chers tous, j'ai été stupéfait par le nombre de messages de soutien que j'ai reçus de ma famille, de ma petite amie Elina, de mes amis, de mon équipe, de mon agent, de mes sponsors et des nombreux fans qui m'ont toujours soutenu dans ce voyage", a-t-il commencé par écrire. Avant de poursuivre : "Je tiens à vous remercier tous pour votre soutien, malgré les hauts et les bas. Comme vous pouvez l'imaginer, ce n'est pas une période facile, mais j'ai confiance. Je vais rebondir dans un avenir proche".

Gaël Monfils est revenu sur son émotion "très forte" à la suite de sa défaite "serrée" après avoir longuement travaillé pour atteindre ses objectifs "élevés". Toutefois, l’athlète tente de prendre du recul : "Quand je mets les choses en perspective, j'arrive toujours à la même conclusion : le tennis est ma plus grande passion et j'ai beaucoup de chance de pouvoir en vivre. Un rapide coup d'œil au monde dans lequel nous vivons actuellement est tout ce dont j'ai besoin pour me rappeler que la seule façon possible est d'envisager un avenir meilleur". Un message qu’il a conclu par : "Merci à tous et maintenant, retour au travail !"

Par C.F.