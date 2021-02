Gaël Monfils célibataire : c’est fini avec Elina Svitolina, il dévoile la raison

En 2018, Gaël Monfils tombe sous le charme d’Elina Svitolina. Le couple forme un duo de choc, aussi bien sur les courts de tennis qu’à la ville. Ils se sont rencontrés alors qu’Elina Svitolina venait de mettre un terme à une relation amoureuse de longue date. "Je connais Gaël depuis quelque temps parce que nous jouons constamment les mêmes tournois. Mais nous nous parlions beaucoup moins : il savait que j’avais une relation de longue date", confiait l’Ukrainienne avant d’en dire plus sur sa rencontre avec Gaël Monfils : "Je suis allé à une fête avec mes amis à Paris. J’ai posté une photo sur Instagram et Gaël m’a envoyé un texto. Nous nous sommes rencontrés et nous ne pouvions plus nous séparer".

"La décision a été incroyablement difficile"

Entre eux, c’était du sérieux ! Mais malheureusement, le couple a décidé de mettre un terme à son idylle après plus de deux ans d’amour. Sur leurs comptes Instagram respectifs, Gaël Monfils et Elina Svitolina ont annoncé leur séparation. "La décision a été incroyablement difficile, car nous avons toujours de l'amour", explique le tennisman de 34 ans avant d’en dire plus sur les raisons de cette rupture. "Nous sommes juste deux meilleurs amis qui réalisent qu'il est temps de prendre un peu de distance et s'aider l'un l'autre à vivre la vie la plus joyeuse et accomplie possible", a-t-il aussi assuré dans sa story. Le sportif a ensuite déclaré qu’il ne s’exprimerait pas davantage sur le sujet, demandant de respecter l’intimité de sa vie privée.

Par Matilde A.