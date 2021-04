Gael Monfils : deux mois après sa rupture avec Elina Svitolina, il annonce ses fiançailles

Après s’être côtoyés sur les courts de tennis, Gaël Monfils et Elina Svitolina ont entamé une relation amoureuse en 2018. "Je connais Gaël depuis quelque temps parce que nous jouons constamment les mêmes tournois. Mais nous nous parlions beaucoup moins : il savait que j’avais une relation de longue date. Je suis allé à une fête avec mes amis à Paris. J’ai posté une photo sur Instagram et Gaël m’a envoyé un texto. Nous nous sommes rencontrés et nous ne pouvions plus nous séparer" révélait la joueuse de tennis au sujet de leur rencontre.

Plus complices que jamais, les deux sportifs s’étaient amusés à créer un compte Instagram dédié à leur couple, pour permettre à leurs fans de suivre leurs aventures entre moments de détente et entraînements intensifs pour les différentes compétitions. Mais après presque trois ans d’amour, les deux jeunes gens ont annoncé en février dernier, leur rupture soudaine. "La décision a été incroyablement difficile, car nous avons toujours de l’amour. Nous sommes juste deux meilleurs amis qui réalisent qu’il est temps de prendre un peu de distance et s’aider l’un l’autre à vivre la vie la plus joyeuse et accomplie possible" expliquait le joueur de 34 ans sur Instagram.

Un retour de flamme et un mariage

Mais leur séparation n’a pas duré longtemps ! Ce samedi 3 avril 2021, Gaël Monfils a annoncé ses fiançailles avec la belle ukrainienne de 26 ans ! Tous deux ont partagé des photos de leurs retrouvailles mais aussi et surtout de la jolie bague de fiançailles sertie de diamants de la future mariée. Le couple n’a pas manqué de préciser que le mariage aura lieu en juillet 2021.



Par E.S.