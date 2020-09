Gaël Monfils en couple avec Elina Svitolina : Comment l'a-t-il séduite ?

Les grands noms du tennis s’affrontent enfin sur les terres battues de Roland-Garros. Prévu du 24 mai au 7 juin, le tournoi - reporté en raison de la pandémie du coronavirus - a finalement débuté dimanche 27 septembre. Jusqu’au 11 octobre prochain, les meilleurs tennismen et tenniswomen du monde se retrouvent Porte d’Auteuil pour la quinzaine parisienne que connaît bien Gaël Monfils. Aperçue au bras du Français à Rome, le 20 septembre à l'occasion du Masters 1000 italien, la championne de tennis Elina Svitolina s'était confiée il y a quelques mois sur la technique qu'a employé son compagnon pour la séduire.

"Je connais Gaël depuis quelque temps parce que nous jouons constamment les mêmes tournois. Mais nous nous parlions beaucoup moins : il savait que j’avais une relation de longue date", avait-elle commencé par raconter. C’est en fin d’année 2018, que Gaël Monfils a osé faire le premier pas. "Je suis allé à une fête avec mes amis à Paris. J’ai posté une photo sur Instagram et Gaël m’a envoyé un texto. Nous nous sommes rencontrés et nous ne pouvions plus nous séparer", s'est souvenue l’Ukrainienne.

Un premier voyage en amoureux en Ukraine

"C’était une coïncidence incroyable que nous soyons tous les deux à Paris au même moment parce que je vis à Londres et que Gaël, bien qu’il soit parisien, vit à Genève". À la suite du tournoi de Wimbledon, le couple part pour son "premier voyage ensemble" en Ukraine. "Je suis heureuse que Gaël l’ait aimé. Il aimait Kiev, il était heureux d’Odessa et, surtout, il a adoré la nourriture ukrainienne", s’est réjouie celle qui partage désormais la vie de Gaël Monfils.

Par C.F.