Gaël Monfils victime d’attaques racistes à la suite d’une défaite

Malheureusement pour Gaël Monfils, il a été éliminé d’entrée au tournoi de Rome ce jeudi 17 septembre. Suite à sa défaite, le joueur de tennis français a été victime de violentes insultes et attaques racistes sur la Toile. Le sportif a tenu à partager ces messages haineux sur Instagram. Non Stop People vous en dit plus.