George Floyd : Kylian Mbappé délivre un message de paix sur Instagram

Plus d'une semaine après la mort de George Floyd - un Afro-américain de 46 ans - de nouvelles informations sur les circonstances de son arrestation brutale ont été dévoilées. En effet, le New York Times a reconstitué les dernières minutes de vie de George Floyd. Ainsi, il est indiqué que les policiers de Minneapolis ont reçu un appel après qu'un homme a acheté des cigarettes dans un magasin avec un faux billet de 20 dollars. D'après les informations de nos confrères, George Floyd était sans-emploi. Il avait perdu son travail à cause de la crise du coronavirus. Il était videur de boîte de nuit.

Cette reconstitution a été possible "grâce à des images de vidéo surveillance, des vidéos de témoins interrogés, des rapports officiels et des consultations d'experts", a précisé LCI. Depuis, les Etats-Unis sont en proie à de violentes émeutes. Alors que le couvre-feu a été imposé dans plusieurs grandes villes, le policier mis en cause dans cette affaire a été arrêté. Les résultats de l'autopsie ont aussi été révélés. George Floyd est mort "par homicide" à cause de la "pression exercée sur son cou" par la police. Il était drogué au Fentanyl.

Un message de paix

Face à la contestation qui gagne du terrain aux Etats-Unis, Donald Trump a menacé de déployer l'armée "pour régler rapidement le problème". Il a également dénoncé des "actes de terrorisme intérieur". Alors que les funérailles de George Floyd auront lieu le 9 juin prochain à Houston - sa ville d'origine où vit toujours sa famille - les hommages continuent d'affluer sur les réseaux sociaux.

Ainsi, Kylian Mbappé a posté sur sa page Instagram un dessin sur lequel une foule représentée par des personnes de toutes origines et catégories sociales se tient par la main, en souriant, face à un policier. En haut de l'affiche, le message suivant est inscrit : "La police avec nous, pas contre nous". Un message de paix qui a déjà recueilli plus de 600 000 mentions "j'aime" et qui a été salué par sa communauté. "Tous ensemble", a posté un internaute. "Ça fait réfléchir", a poursuivi un autre.

Par Non Stop People TV