Gérard Houllier mort : L'ancien entraineur de l'OL et du PSG est décédé à l'âge de 73 ans

L'univers du ballon rond est une nouvelle fois endeuillé. Quelques semaines après la mort de Diego Maradona, qui a bouleversé le monde entier, et du gardien de but français, Bruno Martini, une autre légende vient de rendre son dernier souffle. Dans la nuit de ce dimanche 13 au lundi 14 décembre, Gérard Houllier est décédé à l'âge de 73 ans. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France mais également entraineur de l'Olympique Lyonnais, de Liverpool et du PSG avait été une nouvelle fois opéré de l'aorte au mois de novembre. C'est en octobre 2001 que ses problèmes de santé ont commencé, avec une dissection de l'aorte, juste avant un match de Liverpool. S'il avait été sauvé, il était resté fragilisé et devait suivre un lourd traitement.

"Je galère, mais je vais m'en sortir"

En 2010, ses médecins avaient été unanimes. En raison de son état de santé, Gérard Houllier ne pouvait plus être entraineur. En novembre dernier, le passionné de football avait dû subir de nouveau une opération de l'aorte et s'il avait pu regagner son domicile il y a quelques jours, son état de santé s'est rapidement dégradé. Une chose est sûre, c'est que Gérard Houllier aura marqué les esprits et aura laissé une trace au sein des clubs dans lesquels il était passé. La semaine précédente, il avait encore plein d'espoir en l'avenir. Dans son dernier texto, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France avait rédigé : "Je galère, mais je vais m'en sortir." Malheureusement, le destin en aura décidé autrement. Pour le moment, ses proches n'ont pas encore réagi.

Par Solène Sab