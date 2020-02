Giller Beyer : Vanessa Gusmeroli témoigne à son tour

Pour parler des violences dont elle a été victime étant adolescente, la patineuse Sarah Abitbol a choisi de publier un livre. "Un si long silence", décrit les sévices subis et les agressions répétées de son ex-entraîneur Gilles Beyer. Depuis, d’autres patineuses ont parlé. C’est le cas de Nadjma Mahamoud et sa mère. A l’époque des faits, Gilles Beyer entraînait au sein de club des Français volants. Nadjma qui avait débuté le patinage à Marseille était venue à Paris pour se perfectionner et avait intégré le club. L’entraîneur avait alors proposé à sa mère de donner des cours gratuits à sa fille contre des faveurs sexuelles. Au vu du scandale, le président de la Fédération des sports de glace Didier Gailhaiguet a donné sa démission. Mais l’affaire n’est pas finie.

Didier Lucine dénonce les agissements de Gilles Beyer, en vain

Dans le journal d’M6, le "12.45" du mercredi 12 février c’est au tour de Vanessa Gusmeroli d’apporter son témoignage. Ancienne patineuse, elle avait remarqué les gestes déplacés de Gilles Beyer. "Il était possessif, chaud à mettre la main aux fesses, à dire 'Ma chérie viens là sur mes genoux'. Il était assez pesant et insistant auprès de certaines patineuses. Il les embêtait vraiment beaucoup", explique-t-elle face caméra. Terrorisées, les filles qui étaient au centre sportif s’enfermaient à clé le soir pour éviter qu’ils ne viennent dans leur chambre. Un comportement qu'a dénoncé Vanessa Gusmeroli à son propre entraîneur parce qu’il "le connaissait très bien".

Didier Lucine, à l’époque entraîneur à Annecy prévient aussitôt les instances du patinage français. "On a su avec les coaches qu’il avait pris une chambre avec un grand lit avec la gamine. Tout de suite j'ai écrit, j'ai dit stop. On ne peut pas cautionner ça. Et nous, on peut plus entraîner avec ça. L’idée première de la lettre c’est de dire on ne veut plus travailler avec M.Beyer, on a des échos qui ne sont pas bons, est-ce que la Fédération peut vérifier les dires de Vanessa", déclare l’actuel directeur du pôle patinage d’Annecy. Le Ministère des sports enquête et le démet de ses fonctions de conseiller technique en mars 2001. Mais peu après, Gilles Beyer fera son retour, ce que dénonce aujourd'hui Didier Lucine.

Par Mélanie C.