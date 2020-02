Gilles Beyer accusé de chantage sexuel : nouvelles révélations accablantes

Depuis la publication du livre de l’ancienne patineuse Sarah Abitbol "Un si long silence" dans lequel elle accuse son ancien entraîneur Gilles Beyer de viol, les langues se délient. L’intéressé a reconnu avoir eu des "relations inappropriées" avec à l’époque l’adolescente de 15 ans. Depuis, des patineurs tels que Gwendal Peizerat mais aussi la ministre des Sports Roxana Maracineau ont appelé à la démission du Président de la Fédération des Sports de Glace Didier Gailhaguet. Et alors que 54 sportifs ont signé une tribune appelant à cesser les violences faites aux femmes dans le milieu du sport, une nouvelle affaire vient d’être révélée par le quotidien L’Equipe.

Il lui envoie 120 SMS en l’espace de cinq mois

Nadjma Mahamoud et sa mère accusent Gilles Beyer d’avoir tenté de leur soutirer des faveurs sexuelles en échange de cours gratuits. Nadjma Mahamoud, championne de France junior en 2014, est venue à Paris pour poursuivre sa carrière de patineuse après avoir débuté à Marseille. Dès son arrivée dans le club des François volants où officie Gilles Beyer, les choses dérapent rapporte L’Equipe. Lors d'un premier rendez-vous avec le coach, la mère de Nadja Mamhamoud déchante : "Il a alors demandé à voir le corps de ma fille. Elle avait 18 ans […)]. Je suis restée avec M. Beyer dans le bureau. Là, il m’a tout de suite fait des propositions obscènes. Je n’ai pas répondu. Je lui ai demandé : "Comment va-t-on faire pour le paiement ?" Il m’a dit : "On verra ça plus tard" […]. Au moment de partir […] il m’a touché les fesses… J’ai fait comme si de rien n’était."

Gilles Beyer inonde la mère de la patineuse de messages. Il lui propose de donner des cours gratuits à sa fille et de la faire monter au haut niveau si elle accepte de coucher avec lui. En tout, il lui a envoyé 120 SMS en l’espace de cinq mois. Il ira même jusqu'à viser Nadjma dans certains messages tel que celui-ci : "Elle a un beau cul, ta fille, on pourrait dormir tous les trois". C’est lorsque Nadjma a découvert ses SMS qu’elle a décidé de quitter le club et de s’éloigner du milieu du patinage.

Une enquête a été ouverte mardi par le parquet de Paris pour viols et agressions sexuelles sur mineurs par personne ayant autorité sur la victime.

Par Mélanie C.