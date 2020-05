Guillaume Cizeron : Le patineur fait son coming out pour la bonne cause

Vice-champion olympique de danse sur glace, Guillaume Cizeron vient d'accorder un entretien au magazine Têtu dans lequel il se livre sans filtre. Très discret sur sa vie privée, il vient de faire son coming out à l'instar du ministre Mounir Mahjoubi, le 17 mai, journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie. Il a posté pour la première fois une photo de son compagnon et lui sur son compte Instagram, avec pour légende "Célébrons l'amour". Suite à cette publication, il a accordé un entretien au magazine Têtu pour expliquer le sens de sa démarche, qui n'est pas anodine.

"Je ne me considérerais pas comme dans le placard avant de poster cette publication. Donc je ne considère pas vraiment ça comme un coming out (...) J'ai quand même hésité un peu avant de publier. Parce que je n'ai pas pour habitude de dévoiler des choses vraiment intimes".

"s'exposer sert la cause"

Le patineur espère que cette photo pourra aider à faire évoluer les mentalités. "J'ai eu envie de partager ça de manière publique parce que c'était la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Je me suis dit qu'en vivant à Montréal, une des villes où on se sent le plus libre en tant que personne de la communauté LGBT, on a tendance à oublier à quel point ce n'est pas le cas partout au Canada et dans d'autres pays, même en France. Donc s'exposer sert la cause". S'il a mis un peu de temps avant de dévoiler son homosexualité, Guillaume Cizeron explique que c'est par crainte d'être reconnu plus comme "le patineur gay" que "le patineur médaillé".

Par J.F.