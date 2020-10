Harcèlement sexuel dans le sport : Nelson Monfort témoin de "remarques", il raconte (Exclu vidéo)

En février dernier, avec la sortie de son livre "Un si long silence", Sarah Abitbol a jeté un énorme pavé dans la mare en évoquant sa carrière de patineuse. En effet, dans cet ouvrage, l'ancienne championne de patinage artistique a accusé Gilles Beyer, son ancien entraîneur, de viol. Des confidences qui avaient fait le tour des médias, suscitant de nombreuses réactions, notamment celle de Nelson Monfort. Invité le 5 février dernier dans "C à Vous", le commentateur sportif avait apporté son soutien à l'ex-patineuse.

"C'est la honte absolue du patinage français. C'est la honte absolue du sport français. J'ai énormément de respect pour Sarah Abitbol, je dois dire que si le mot pionnière existe, je pense que ce livre va marquer l'histoire du sport français. Pas seulement l'histoire du patinage, mais du sport français. Et la peur va changer de camp. Parce que ce qu'il y a de terrible en plus, ce que Sarah explique dans son livre, c'est que non seulement, c'était impossible de dire, même les parents apparemment des différents concernés n'y croyaient pas, et en plus quand on le disait on était exorcisés par tout le monde", disait-il.

"C'est monstrueux..."

Ce mercredi 7 octobre, Nelson Monfort est l'invité d'Evelyne Thomas dans sa nouvelle émission diffusée sur Non Stop People. Pendant cet échange, l'animatrice revient sur cette polémique, demandant au commentateur sportif si "le harcèlement sexuel des entraîneurs" était un "secret de polichinelle" dans le milieu du sport. "Bien sûr malheureusement. Tous les sports où il y a des jeunes filles qui sont au contact physique rapproché avec des entraîneurs encourent un risque. C'est terrible. Des jeunes filles et des jeunes gens. C'est épouvantable, c'est monstrueux, affreux".

Et de poursuivre : "Là aussi on dit : 'Les médias savaient'. Non, les médias vont être les derniers informés. Vous pensez bien qu'on n'ouvre pas le vestiaire des jeunes filles !" Était-il au courant de quelque chose ? "Non. Il y a des réputations qui sont faites de dragueurs lourds (...) J'ai entendu plusieurs fois des remarques qui ne me plaisaient pas du tout. De là, à imaginer qu'il y avait des viols dans les vestiaires, non", dit-il.

Par Non Stop People TV