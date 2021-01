Hubert Auriol : l'ancien pilote est mort à l'âge de 68 ans

Le monde du sport est actuellement en deuil. Après Christophe Dominici il y a quelques semaines, c'est l'ancien pilote Hubert Auriol vient de décéder ce dimanche 10 janvier à l'hôpital de Garches "d’un accident cardio-vasculaire suite à un long combat contre la maladie" comme l'a annoncé sa famille dans un communiqué transmis à l'AFP. Âgé de 68 ans, l'ancien pilote était surnommé "l'Africain" depuis plusieurs années maintenant. Et pour cause, en plus d'être né en 1952 en Ethiopie, le pilote de moto a connu de grands succès sur la célèbre course du Paris-Dakar. Il a été le premier à remporter la première édition à moto en 1981 et en 1983. Mais ce n'est pas tout. Il a également remporté la course en auto en 1992. Hubert Auriol devient alors le premier homme à réussir cet exploit.

le monde du sport en deuil

En 1995 il devient le président du Dakar, fonction qu'il occupera jusqu'en 2004. De grands succès qui lui ont valu d'être décoré de la Légion d'honneur en 1995. Hubert Auriol avait également fait un passage à la télévision puisqu'il a été le présentateur de la première saison de l'émission Koh-Lanta.

Depuis l'annonce de sa mort, de nombreuses personnalités lui rendent hommage. C'est le cas notamment de Nathalie Simon qui écrit sur Twitter : "J'apprends la disparition d'Hubert Auriol et une grande tristesse m'envahit. Je pense fort à sa famille et à ses filles qui ont déjà eu la douleur de perdre leur maman il y a peu de temps. Repose en paix Hubert". Cécile de Ménibus quant à elle écrit : "Il était mon "cousin Hub" pour mon 1er Dakar en Egypte en 2002. L'Africain s'en est allé…immense tristesse. Souriant, accueillant, passionnant. Je pense à son épouse et à ses filles".

Je viens de raccrocher avec @DenisBrogniart qui m’annoncé le décès d’Hubert Auriol, grand sportif et premier animateur de Koh Lanta Nous sommes tous chez @Alpfr et la famille de #KohLanta tristes et pensons à ses filles — Alexia Laroche Joub (@ALJ) January 10, 2021

Il était le premier présentateur de Koh-Lanta. Le sportif et aventurier Hubert Auriol vient de nous quitter. Nos pensées vont à sa famille et ses proches. pic.twitter.com/8FB87DqkMq — TF1 (@TF1) January 10, 2021

Chez moi aujourd’hui ... respect pour @hubertauriol, le pilote aux chevilles cassées ..et qui finit la spéciale la veille de l’arrivée du #Dakar . Triste. Meilleures ondes possible à ses proches.. pic.twitter.com/t3mOx6bxk3 — ChristopheDechavanne (@CDechavanne) January 10, 2021

Par J.F.