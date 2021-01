Hubert Auriol victime du Covid-19 ? Son ami Cyril Neveu en dit plus

Triste nouvelle pour le monde du sport et de la télévision. Ce dimanche 10 janvier 2021, Hubert Auriol s’est éteint à l’âge de 68 ans d’un accident cardio-vasculaire. Au lendemain de l’annonce de son décès, son ami Cyril Neveu s’est confié dans les colonnes du Parisien sur la fin de vie difficile du triple vainqueur du Paris-Dakar connu pour avoir été le premier animateur de "Koh-Lanta" : "Le coronavirus a fini par le terrasser, mais il était déjà bien malade avant…", a-t-il raconté à propos de celui qui était déjà endeuillé par la mort de son ex-femme et mère de ses trois filles quelques semaines plus tôt, des suites d’un accident à vélo dans le parc de Saint-Cloud, près de Paris. Selon le quintuple vainqueur du Paris-Dakar à moto pour qui "c’est 40 ans de vie qui s’effacent".

Hubert Auriol "le seul pilote" Cyril Neveu "a noué une telle relation"

S’ils se sont souvent affrontés, Cyril Neveu a confié qu’Hubert Auriol est "le seul pilote" avec qui il a "pu nouer une telle relation, où on se battait comme des chiffonniers, mais où on pouvait boire un coup le soir ensemble en se disant : 'Tu vois, je t'en ai bien mis une, mais demain, ce sera peut-être toi’. On avait des rapports plus qu’amicaux. On avait une complicité importante, et on se côtoyait tout le temps". Cyril Neveu a ensuite admis avec admiration : "Il a réussi ce que je n'ai jamais réussi à faire : à moto, j'en ai gagné cinq (de Dakar, ndlr), lui deux (1981, 1983), mais lui en a aussi gagné une en voiture (en 1992). Ça laissera une trace indélébile. Et en tant que patron, avec son passé, il a su relooker le Dakar à la façon d'un pilote, donc c'était super".

À l'annonce de la mort du champion, la journaliste Nathalie Simon lui a rendu hommage sur Twitter : "J’apprends la disparition d’Hubert Auriol et une grande tristesse m’envahit. Je pense fort à sa famille et à ses filles qui ont déjà eu la douleur de perdre leur maman il y a peu de temps". De son côté Denis Brogniart a écrit sur Instagram : "Très triste d’apprendre la mort d’Hubert Auriol, grand pilote moto et auto, 1er vainqueur du Dakar à moto (1981/83) et en voiture en 92 puis organisateur de rallyes raid. Il fut aussi le 1er présentateur de Koh-Lanta. C’était un vrai gentleman, un homme généreux, ouvert aux autres, bienveillant que j’appréciais beaucoup. RIP Hubert l’Africain. Pensées pour ses 3 filles Julie, Jenna et Leslie".

Par C.F.