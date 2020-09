Jean-Baptiste Mendy : L’ancien champion du monde de boxe est mort

C’est un grand nom de la boxe française qui s’est éteint. A l’âge de 57 ans, Jean-Baptiste Mendy, ancien champion WBA et WBC des légers est décédé des suites d’un cancer du pancréas dans un hôpital parisiens. C’est son fils Ellyson qui a annoncé la triste nouvelle à nos confrères de L’Equipe : "Cela a été très rapide. Il a appris sa maladie fin juin-début juillet et cela a été l'escalade". Né à Dakar puis arrivé rapidement à Paris dès son plus jeune âge, Jean-Baptiste Mendy a écumé pendant 17 ans les rings et a imposé son style unique, entre technique et élégance. Ainsi dans les années 1990, Jean-Baptiste Mendy a cumulé 55 victoires pour seulement 8 défaites et 3 nuls. En 1991, il a décroché son premier titre de champion de France des légers avant de s’imposer un an plus tard au championnat européen.

Une carrière impressionnante

Mais s’il conservera ce titre six fois, Jean-Baptiste Mendy a eu plus de mal à s’imposer au niveau mondial. Après avoir perdu contre le champion Miguel Angel Gonzales en 1994, il finit par gagner le titre WBC en 1996 contre l’Américain Lamar Murphy. Puis en 1998, le Français arrive à battre le champion WBA des légers Orzubek Nazarov, jusqqu’alors invaincu. C’est en 2000 que Jean-Baptiste Mendy, fort de sa carrière, a décidé de raccrocher les gants : "La WBA pleure la disparition de Jean-Baptiste Mendy l'âge de 57 ans. Le Français était champion des légers et un des plus grands combattants de l'histoire de son pays", a fait savoir la Worl Boxing Association sur Twitter.

The WBA mourns the passing of Jean Baptiste Mendy at the age of 57. The Frenchman was Lightweight champion of the pioneer organization and one of the great fighters in the history of his country pic.twitter.com/ZN0BQSeG37 — WBA Boxing (@WBABoxing) September 1, 2020

Par Alexia Felix