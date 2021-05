Jean-Marie Bigard alcoolique ? Marlène Schiappa l'attaque après ses propos sur la Covid-19

Jean-Marie Bigard s’est une nouvelle fois totalement lâché alors qu’il était présent à un rassemblement d’anti-vaccins à Paris il y a quelques jours. Sur place, l’humoriste avait déclaré qu’Agnès Buzyn est "une grosse connasse", et qu’Olivier Véran est un "mange-merde". Jean-Marie Bigard a ensuite comparé le pass sanitaire avec l’étoile jaune portée par les Juifs pendant la Seconde Guerre Mondiale. Des propos qui avaient provoqué la colère d’Eric Dupond-Moretti sur le plateau de Quotidien : "Comment on peut comparer la situation qui est la nôtre avec la collaboration ? Comment on peut porter l’étoile jaune, comment on peut dire ces insanités ? Comment quand on est un humoriste qui ne fait plus rire personne, on peut utiliser sa notoriété pour dire des conneries pareilles ? Excusez-moi, mais c'est atterrant ! Atterrant". Et après Eric Dupond-Moretti, c’est Marlène Schiappa qui a fait part de sa colère.

"Cela illustre les ravages de l'alcoolisme"

Invitée de la matinale de Franceinfo, la ministre chargée de la Citoyenneté n’a pas hésité à recadrer violemment Jean-Marie Bigard, laissant entendre que l’humoriste français serait tout simplement alcoolique : "Si le gouvernement doit s'exprimer à chaque fois que Jean-Marie Bigard boit un coup de trop et prononce des insultes et des menaces... Cela illustre les ravages de l'alcoolisme. Je suis étonnée que personne ne fasse référence à ça. On a manifestement quelqu’un qui n’est pas dans un état normal et qui prononce des propos absolument honteux et scandaleux. Ce sont des propos condamnables. On a des menaces de mort, des injures publiques, des injures publiques à raison du sexe, qui sont inacceptables. Dans la vie publique et dans la vie politique, chacun se grandirait à ne pas faire usage de l'insulte". Reste à voir si Jean-Marie Bigard va répondre directement à Marlène Schiappa.

Par Alexia Felix