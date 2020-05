Jordan Diakiese : L'ancien espoir du PSG est mort à l'âge de 24 ans

L'univers du sport, est plus particulièrement du football, est endeuillé. Ce jeudi 21 mai, Jordan Diakiese, qui a été formé au club du Paris-Saint Germain, est mort à l'âge de 24 ans. C'est son club actuel de Corse, l'AS Furiani-Agliani, qui a appris cette tragique nouvelle ce vendredi 22 mai. Les dirigeants ont alors partagé cette triste annonce sur le compte Twitter du club tout en rendant hommage à ce jeune homme "discret et travailleur" : "Notre club est aujourd'hui endeuillé. C'est avec une immense et profonde tristesse que nous avons appris le décès de notre joueur Jordan Diakiese, hier après-midi à Paris. Arrivé en juillet dernier, ce garçon attachant a vite fait l'unanimité sur le terrain comme en dehors. Toujours souriant, assez discret, travailleur, Jordan avait su s'intégrer très rapidement dès son arrivée. La famille Furianinca, dans son ensemble, est très touchée par ce drame. Le staff, ses coéquipiers ainsi que tous les dirigeants et bénévoles sont tous très affectés. Nos premières pensées vont bien évidemment vers sa famille, ses amis et ses proches.".

Le PSG lui a rendu hommage

Jordan Diakiese avait un avenir prometteur. Il a passé sept années en formation au PSG avant de continuer son parcours dans des clubs européens. C'est en juillet 2019 qu'il est revenu en France, où il a signé un contrat avec le club corse, l'AS Furiani-Agliani, avec lequel il a disputé 17 matchs avant la pandémie de coronavirus. Pour le moment, les causes de sa mort demeurent encore inconnues mais après cette terrible nouvelle, le PSG a rendu un bel hommage sur Twitter à cet ancien champion du ballon rond : "Natif de Paris et arrivé à l'âge de 13 ans au centre de formation du Paris Saint-Germain, Jordan Diakiese n'aura laissé que de bons souvenirs auprès de ses formateurs et coéquipiers. C'est avec une grande tristesse que nous avons aujourd'hui appris son décès à l'âge de 24 ans. Le Paris Saint-Germain présente ses condoléances à sa famille, à ses proches et à son club, l'AS Furiani-Agliani.".

A tò seconda famiglia pensera sempre à te .

Par Solène Sab