Julian Alaphilippe : le cycliste officialise avec sa relation avec Marion Rousse

Pour la première fois de son histoire, le Tour de France ne se déroulera pas en juillet. À cause de l’épidémie de coronavirus, la célèbre compétition de cyclisme a en effet été reportée à la fin du mois d’août. Interrogé sur ce changement de date par nos confrères de « L’Équipe », Julian Alaphilippe vient de faire une confidence tant attendue sur sa vie privée.

Considéré comme le chouchou des Français, le cycliste a en effet officialisé son couple avec Marion Rousse, ex-championne de cyclisme devenue consultante sportive pour France Télévisions. Divorcée du coureur cycliste Tony Gallopin depuis février dernier, la jolie blonde de 28 ans n’aura donc pas tardé à retrouver l’amour.

Comme le révèle Julian Alaphilippe, les deux tourtereaux passent le confinement ensemble, en Andorre : "On se soutient mutuellement. Ce n’est pas toujours facile pour moi de m’entraîner à l’intérieur et elle n’a pas de travail non plus" a-t-il confié avant d’ajouter : "J’ai de la chance qu’on soit tous les deux. Elle est vraiment adorable, elle me supporte, m’encourage, un mec comme moi qui est hyperactif, qui aurait besoin de prendre souvent l’air !".

Le coureur de 27 ans a d’ailleurs besoin de soutien en cette période difficile puisque l’état de santé de son père l’inquiète. Malade, l’homme de 80 ans est actuellement confiné en Ehpad : "Je m’inquiète pour lui, et à travers lui je pense à tous les gens qui souffrent. Malgré le succès, j’ai toujours gardé les pieds sur terre, mais là ils le sont encore plus solidement".

Un nouveau bonheur pour Marion Rousse

Sacrée championne de France de cyclisme à seulement 20 ans, Marion Rousse a mis fin à sa carrière en 2015, à l’âge de 24 ans, pour honorer ses fonctions à la télévision. Médiatisée pour ses prouesses sportives, la jolie blonde était aussi connue pour le couple de coureurs qu’elle formait avec Tony Gallopin.

En février dernier, la surprise était donc au rendez-vous quand elle a annoncé leur rupture : "Après 12 années, Tony et moi sommes séparés depuis quelques mois. Je garderai toujours beaucoup d’affection et de bienveillance à l’égard de notre histoire et de la personne avec qui j’ai partagé toutes ces années". Marion et Tony avaient notamment marqué les esprits lors de la Grande boucle 2014 en échangeant un baiser sur le podium de la 9e étape pour fêter le maillot jaune du coureur.

Par E.S.