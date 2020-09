Julian Alaphilippe : Les touchantes confidences de sa compagne Marion Rousse

Depuis plusieurs mois, Marion Rousse et Julian Alaphilippe filent le parfait amour. Et alors que le couple est très discret dans les médias et sur les réseaux sociaux, Marion Rousse a accepté de sortir de sa réserve habituelle lors de son passage dans l’émission C à Vous ce mardi 1er septembre. Face à Anne-Elizabeth Lemoine, celle qui est aujourd’hui journaliste sportive après avoir mis fin à sa carrière dans le cyclisme n’a pas pu s’empêcher de se montrer élogieuse en évoquant son compagnon : "Ce que j'aime le plus chez lui, c'est son humilité, sa façon de courir et son panache. Il est aussi très simple, il est toujours ouvert, il donne tellement d'amour à tout le monde. C'est un garçon qui n'est pas stéréotypé, il n'a pas forcément un discours qu'on lui demande de tenir".

Si Marion Rousse a reconnu qu’il était important de mettre une barrière entre ses sentiments et son travail de journaliste sportive, la jeune femme a reconnu qu’elle a eu du mal à retenir son émotion ce dimanche 30 août lors de la seconde étape du Tour de France : "Dimanche, j'avais une émotion particulière surtout lorsqu'il a dédié sa victoire à son papa qui est décédé. On a vécu des moments difficiles ces derniers mois, donc forcément j'ai plus d'émotion. Mais, je suis professionnelle, les gens s'en foutent de savoir si je suis la copine de Julian, je suis là pour faire mon travail". Marion Rousse a profité de son passage dans l’émission pour évoquer ses conditions de travail dans un milieu souvent composé exclusivement d’hommes : "Je n'ai jamais souffert de sexisme. Quand on m'a proposé de devenir consultante et d'être la première femme à commenter les courses cyclistes, j'étais la première angoissée (...) ça me tenait à coeur de montrer aux gens que j'étais là parce que j'étais cycliste professionnelle".

Les jolis mots de @RousseMarion pour décrire Julian Alaphilippe, son compagnon #CàVous pic.twitter.com/T7EXKG5P9q — C à vous (@cavousf5) September 1, 2020

Par Alexia Felix