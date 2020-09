Julian Alaphilippe : Marion Rousse caricaturée, elle pousse un coup de gueule

Marion Rousse est une femme heureuse depuis plusieurs mois. Filant le parfait amour avec son compagnon Julian Alaphilippe, la journaliste sportive a fait il y a quelques jours de touchantes confidences sur son compagnon lors de son passage dans C à Vous : "Ce que j'aime le plus chez lui, c'est son humilité, sa façon de courir et son panache. Il est aussi très simple, il est toujours ouvert, il donne tellement d'amour à tout le monde. C'est un garçon qui n'est pas stéréotypé, il n'a pas forcément un discours qu'on lui demande de tenir. Dimanche, j'avais une émotion particulière surtout lorsqu'il a dédié sa victoire à son papa qui est décédé. On a vécu des moments difficiles ces derniers mois, donc forcément j'ai plus d'émotion. Mais, je suis professionnelle, les gens s'en foutent de savoir si je suis la copine de Julian, je suis là pour faire mon travail". Mais ce dimanche 6 septembre, Marion Rousse a fait part de sa colère.

L’Humanité présente ses excuses

La journaliste sportive a eu une très mauvaise surprise en découvrant un dessin publié dans le journal L’Humanité. Marion Rousse est représentée dans une tenue affriolante afin d’interviewer son compagnon Julian Alaphilippe. Face à cette image, Marion Rousse a poussé un gros coup de gueule sur Twitter : "Désabusée, L'Humanité porte de plus en plus mal son nom. Il faut n’avoir aucun respect des femmes, de la femme, pour rabaisser à ce niveau six ans de consulting sportif à la télévision". Et alors que l’ancienne championne de France de cyclisme sur route a reçu le soutien des internautes et de nombreuses personnalités, L’Humanité a décidé de republier la caricature et de s’excuser : "Nous partageons totalement l’indignation devant ce dessin. Nous l’avons rapidement dépublié. Il est contraire aux valeurs de L’Humanité, qui promeut la dignité des êtres humains et le combat féministe. Nous prions Marion Rousse de nous excuser de ce manque de vigilance".

Désabusée, @humanite_fr porte de plus en plus mal son nom. Il faut n’avoir aucun respect des femmes, de la femme, pour rabaisser à ce niveau six ans de consulting sportif à la télévision. https://t.co/SVyyCA19ah — Marion Rousse (@Roussemarion) September 6, 2020

Nous partageons totalement l’indignation devant ce dessin. Nous l’avons rapidement dépublié. Il est contraire aux valeurs de @humanite_fr, qui promeut la dignité des êtres humains et le combat féministe. Nous prions @Roussemarion de nous excuser de ce manque de vigilance. — L'Humanité (@humanite_fr) September 6, 2020

Par Alexia Felix