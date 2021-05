Julian Alaphilippe : pourquoi il renonce aux Jeux Olympiques ?

Julian Alaphilippe est un des sportifs français les plus emblématiques. Le cycliste est connu notamment pour son sens de l'humour hors-pair. Mais il y a quelques semaines, il a montré une autre facette de lui. Et pour cause, le sportif n'a pas hésité à se mettre en colère lorsque sa compagne Marion Rousse a été caricaturée par le journal "L'Humanité". Sur cette dernière, la jeune femme a été dessinée nue, interviewant le cycliste dont elle partage la vie depuis plusieurs années maintenant. La journaliste avait dénoncé le dessin sur son compte Twitter : "Désabusée, L'Humanité porte de plus en plus mal son nom. Il faut n’avoir aucun respect des femmes, de la femme, pour rabaisser à ce niveau six ans de consulting sportif à la télévision".

"C’est une décision personnelle et mûrement réfléchie"

Et quelques minutes plus tard, c'est Julian Alaphilippe qui réagissait : "J’ai vu, je n’ai aucune réaction, je n’ai pas envie de parler de ça. C’est quelque chose que je réglerai en temps voulu."

Mais ce vendredi 14 mai, si le sportif fait une nouvelle fois parler de lui c'est pour une toute autre raison. Il vient de poster plusieurs messages sur son compte Twitter sur lesquels il déclare qu'il renonce aux Jeux Olympiques : "Bonjour à tous , je vous informe après avoir longuement réfléchi, en accord avec le sélectionneur de l’équipe de France et mon équipe Deceuninck Quick step, ne pas être candidat à une sélection pour les prochains JO de Tokyo" a-t-il expliqué. Il poursuit ensuite : "C’est une décision personnelle et mûrement réfléchie. Des objectifs de fin de saison ont été définis et dans ce sens des choix doivent être faits" avant de confier qu'il serait "très fier de porter le maillot de l'équipe de France pour les prochains champions du monde".

