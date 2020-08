Julian Alaphilippe : Qui est sa compagne consultante sur France TV ?

La 107e édition du Tour de France a été lancée le samedi 29 août à Nice. Initialement prévu du 27 juin au 19 juillet 2020, l'évènement a été reporté en raison de la crise du coronavirus. C'est le 20 septembre prochain à Paris que la compétition prendra fin, avec une arrivée prévue sur les Champs-Élysées. Dimanche 30 août, Julian Alaphilippe a remporté la seconde étape de la course, au lendemain de la victoire d'Alexander Kristoff lors du coup d'envoi.

En avril dernier, dans un entretien qu'il avait accordé à "L'Équipe", le cycliste avait raconté son confinement. Un récit au cours duquel il avait fait une confidence sur sa vie amoureuse, officialisant sa relation avec Marion Rousse, ex-championne de cyclisme devenue consultante sportive pour France Télévisions. C'est avec elle qu'il a passé son confinement, en Andorre. "On se soutient mutuellement. Ce n'est pas toujours facile pour moi de m'entraîner à l'intérieur et elle n'a pas de travail non plus. J'ai de la chance qu'on soit tous les deux. Elle est vraiment adorable, elle me supporte, m'encourage, un mec comme moi qui est hyperactif, qui aurait besoin de prendre souvent l'air !"

"La priorité, c'est d'être heureux"

Dans un entretien au Parisien, Marion Rousse avait fait quelques confidences sur sa relation avec Julian Alaphilippe. "Je n'ai pas envie que ma vie tourne autour de ça. Je reste la Marion d'avant ! Je serai toujours la même aux commentaires, peu importe ma vie privée. Je ferai toujours mon boulot pareil, et c'est le plus important pour moi (...) Dans la vie, la priorité, c'est d'être heureux. On l'est, c'est tout ce que je peux dire", disait-elle.

Sacrée championne de France de cyclisme à seulement 20 ans, Marion Rousse avait mis fin à sa carrière en 2015, à l'âge de 24 ans, pour honorer ses fonctions à la télévision. Médiatisée pour ses prouesses sportives, elle était aussi connue pour le couple de coureurs qu'elle formait avec Tony Gallopin. Ces derniers ont depuis divorcé. Une annonce que la principale intéressée avait faite en février dernier sur sa page Instagram. "Après 12 années, Tony et moi sommes séparés depuis quelques mois. Je garderai toujours beaucoup d'affection et de bienveillance à l'égard de notre histoire et de la personne avec qui j'ai partagé toutes ces années", disait-elle.

Par Non Stop People TV